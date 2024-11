JOVIC, È nel mirino del Galatasaray dopo il ko di Icardi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo editoriale per TMW il direttore Niccolò Ceccarini ha citato anche un ex giocatore della Fiorentina in ottica mercato. Infatti dopo l’infortunio di Icardi, il Galatasaray si sta guardando intorno per valutare un eventuale altro innesto in attacco. E proprio alla luce di questo tra i vari profili a cui sta pensando c’è anche Luka Jovic.