JOVIC, Domani Milan-Cagliari: il serbo guida l'attacco

Fonte: Tuttomercatoweb.com

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan debutterà domani sera in Coppa Italia. A San Siro, alle ore 21, sarà sfida al Cagliari di Ranieri. Stefano Pioli, ex tecnico viola attualmente ai rossoneri, prepara una formazione ampiamente rimaneggiata in vista del primo impegno del 2024, con tre calciatori della Primavera in campo dal 1' più il giovane talento Luka Romero. Dovrebbe partire titolare anche Luka Jovic, ex Fiorentina in grande spolvero nell'ultimo periodo con la maglia del Milan.

Questa la probabile formazione del Diavolo:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez; Adli, Rejinders; Chukwueze, Romero, Traorè; Jovic. Allenatore: Pioli.