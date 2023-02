IACHINI, Mi aspetto una buona gara dei viola a Torino

L'ex allenatore viola Beppe Iachini si è espresso, a tuttojuve.com, sulla partita tra i bianconeri e la Fiorentina in programma domenica pomeriggio: “Sarà una partita che serve ad entrambe: la Juve deve recuperare lo svantaggio della penalizzazione, la Fiorentina deve riscattare una stagione opaca, non sta mettendo in mostra il proprio potenziale. In viola si vuole sempre fare bella figura a Torino, e sono certo che la Fiorentina andrà a fare una buona gara. Mi aspetto una squadra aggressiva, come sempre, visto che Italiano vuole sempre andare a giocarsela”.