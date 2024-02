IACHINI, Ho rifiutato panchine di Serie A per il Bari

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo allenatore del Bari Beppe Iachini ha parlato questa mattina in conferenza stampa. L'ex viola ha anche rivelato di aver rifiutato alcune panchine per sposare la causa dei pugliesi “Avevo alcune richieste da parte di squadre in lotta per salvarsi, ma non ci credevo e non vedevo le competenze necessarie né amalgama con dirigenza e società. Ho poi avuto offerte dalla Serie B e non le ho accettate, aspettavo una piazza come Bari e sono convinto che qui si possa costruire”.

Spazio poi anche alla motivazione della sua scelta: “Ringrazio il presidente perché ha insistito tanto e lo stesso Polito che mi voleva in questo progetto. Ho accettato con entusiasmo per due motivi, questa è una piazza in cui si può programmare un percorso da Serie A con l’aiuto della città e della nostra gente, e l’altro perché mio nonno è di Bari anche se poi si trasferì ad Ascoli, ma fin da piccolo mi diceva forza Bari. Mi auguro che tutto vada per il meglio. - continua Iachini parlando delle esperienze simili vissute in carriera – Di simile non c’è molto e voglio aspettare prima di parlare. A Brescia e Genova sono subentrato a fine autunno e abbiamo vinto il campionato, mentre non mi è mai capitato di arrivare a febbraio. Dobbiamo gettare le basi per dare un progetto tecnico e tattico e sviluppare quello che stiamo facendo cercando di far crescere questa squadra e questi ragazzi”.