NOTIZIE DI FV SCHWARZ, LA MIA ERA UNA GRANDISSIMA FIORENTINA Stefan Schwarz, ex giocatore svedese della Fiorentina dal 1995 al 1998, è tornato a Firenze con la sua famiglia ed è stato ospite di Radio Firenzeviola: "Era troppo tempo che non venivo - ha esordito prima di spiegare il ricordo viola più... Stefan Schwarz, ex giocatore svedese della Fiorentina dal 1995 al 1998, è tornato a Firenze con la sua famiglia ed è stato ospite di Radio Firenzeviola: "Era troppo tempo che non venivo - ha esordito prima di spiegare il ricordo viola più... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 febbraio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi