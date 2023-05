IACHINI, Felice per Firenze: il percorso ora dà risultati

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

L'ex viola Beppe Iachini ha parlato a TMW soffermandosi, tra le altre cose, sul momento della Fiorentina: "Sono contento per il Presidente Commisso, per i tifosi, per Italiano che è stato un mio calciatore e per i ragazzi che ci sono ora. È stato un percorso di lavoro che sta dando i risultati. Quando c’è possibilità di continuare un lavoro e inserire elementi importanti la squadra cresce".