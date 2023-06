IACHINI, Berlusconi? Di lui ho un ricordo ad Ascoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto l’ex calciatore ed allenatore, Giuseppe Iachini, per commentare vari temi, in primis la scomparsa di Silvio Berlusconi: “C’è grande dispiacere per la persona e per tutto quello che ha fatto. Ovunque metteva mano sapeva far molto bene. Il ricordo che ho e conservo è che quando ero capitano dell’Ascoli ed era la sua prima partita da presidente vincemmo noi. Venne subito nel nostro spogliatoio a farci i complimenti. Ha fatto, poi, cose grandi con il Milan”.

Il Napoli può ripetere questa stagione?

"Innanzitutto va vista la non continuità visto che il Napoli non ripartirà con lo stesso allenatore. Ognuno porta il suo calcio e le sue idee. Per i partenopei ci sarà un nuovo ciclo e questo può essere un’incognita. Ci vorrà tempo, magari. Può accadere che il risultato venga riconfermato ma può succedere anche il contrario”.