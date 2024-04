GONZALO, A Firenze ho tanti amici. Viola Park straordinario

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Visita speciale ieri al Viola Park: presente nel giovedì di lavoro a Bagno a Ripoli anche Gonzalo Rodriguez. Il grande ex Fiorentina ha rilasciato anche qualche dichiarazione ai microfoni ufficiali del club, eccole: "Sono felice di rivedere tante persone che non vedevo da tempo. Quando posso torno sempre, ho tanti amici dentro al club, uno su tutti è Nicolas Burdisso (DT del club, ndr): con lui ci conosciamo da anni, abbiamo anche giocato insieme.

Mi ha fatto vedere questo splendido centro sportivo, veramente straordinario. Ho visto anche l'allenamento e mi è piaciuto tanto il ritmo messo in campo su ogni pallone e la voglia di andare sempre all'attacco. Firenze è nel mio cuore non solo per il club ma anche per tanti amici che ho in città".