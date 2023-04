GILARDINO, Il suo Genoa ha porta inviolata in casa nel 2023

FirenzeViola.it

Il Genoa di Gilardino oggi pomeriggio ha battuto il Perugia al Ferraris per 2-0 e il clean sheet casalingo fa registrare un record per la squadra allenata dall'ex viola: non ha ancora subito gol in casa nel 2023, unica squadra - secondo Opta - a riuscire nell'impresa considerando i 5 grandi campionati europei e le rispettive serie cadette.