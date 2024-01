GALLI, Ora approfittiamo del momento con il mercato

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, si è così espresso sul match di ieri contro il Bologna: "Non si può fare a meno di calciatori come Nico, Dodo, Bonaventura... Quest'ultimo non è infortunato ma sta avendo un calo, poi è ancora più evidente che Italiano ha dei meriti. La maturità sta nel vincere gare che potresti tranquillamente perdere: Parma, Verona, Udinese, Torino... Tuttavia non bisogna farsi ingannare dai risultati, bensì approfittare del momento e razzolare nella cesta di questo mercato invernale pur difficile come insegnano gli anni precedenti. Ma ora basta con gli errori".