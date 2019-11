GALLI, Limite di Montella è condizione atletica squadra

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha commentato, nel corso di "Zona Mista" su RTV38, la prestazione negativa della Fiorentina ieri a Verona: "Ci sono delle idee diverse nella preparazione atletica. Ogni squadra porta avanti la propria strategia. Io guardo i fatti: il Verona andava tre volte più volte della Fiorentina, come il Cagliari del resto. Io guardo, riavvolgo il nastro e rivedo che sia a Firenze nella sua prima esperienza che al Milan, uno dei grandi problemi di Montella, era la condizione atletica deficitaria rispetto alle avversarie. Una squadra organizzata può giocare con la difesa alta, come fa la Juventus. In una squadra, poi, è importante che ci sia qualcuno che faccia capire l'importanza della maglia, qualcuno radicato nel territorio e che conosce la storia della Fiorentina. Quanto al mercato, bisogna ragionare nei termini della nuova gestione: ora si vuole investire, anche se con la giusta attenzione. Ribery? Sta dimostrando attaccamento alla maglia, oltre ad essere un grandissimo campione. Ma secondo me ha bisogno di qualcuno là davanti che butti la palla in rete: uno come Ibrahimovic in questo senso può essere perfetto".