GALLI, Kean? Sarebbe assurdo prenderlo in prestito

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha detto la sua sul calcio italiano e non solo: "C'è un problema giovani, vi chiedo quanti dei giovani che hanno vinto di tutto con la Primavera viola siano adesso in prima squadra. Pensate a Gori: ha già segnato 7-8 reti in C all'Avellino. Ngonge? A Firenze ci sono troppi palati fini, nel senso che se un giocatore sbaglia la prima partita entra subito nel mirino di molti. Servono lottatori, la piazza fiorentina preferisce un guerriero che sbaglia rispetto a chi nemmeno ci prova.

E' anche il motivo per cui Quarta risulta apprezzatissimo. Kean? Fisicamente è devastante, ma ha già cambiato quattro squadre... In più sarebbe assurdo prenderlo in prestito dopo tutti i soldi spesi in estate per Beltran e Nzola".