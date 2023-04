GALBIATI, Le difese polacche lasciano molto a desiderare

Fonte: Lady Radio

Roberto Galbiati, ex difensore viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida di stasera tra Lech Poznan e Fiorentina: "Sinceramente il Braga mi faceva più paura, non so cosa sia andato storto ai portoghesi, che avevano battuto il Benfica e sono terzi in campionato... Ma a Poznan l'atmosfera farà la differenza in quanto molto più calda rispetto al Municipal di Braga. Il calcio polacco inoltre è in crescita, ma solo in porta e dal centrocampo in su. I reparti difensivi invece lasciano molto a desiderare".