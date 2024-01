GALBIATI, Italiano? Cosa ha determinato nella crescita

Fonte: Lady Radio

L'ex difensore viola, Roberto Galbiati, ha commentato l'andamento della Fiorentina in stagione: "Italiano sta lavorando bene, credo che rimanere nello stesso ambiente per tre anni abbia contribuito a farlo crescere. E' stato davvero un fattore importante. I nove punti conquistati nelle ultime tre partite sono veramente tanta roba. Lancio lungo? Senza Kouame, partito per la Coppa d'Africa, non vedo molti altri giocatori che possano propiziare quel tipo di soluzione".