FREY, Francia favorita ma Italia può essere sorpresa

La grande favorita per vincere Euro 2020? È difficile trovare qualcuno che a questa domanda non risponda "la Francia". Proprio per questo motivo, nel giorno dell'esordio di fuoco della truppa di Deschamps contro la Germania, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva una bandiera francese in Italia e nel mondo quale Sebastien Frey, storico ex portiere della Fiorentina oltreché dei Bleus: "La Francia è la grande favorita e per me può vincere Euro 2020. Occhio però all'Italia di Mancini... Il ct sta facendo un grande lavoro e gli azzurri possono essere quindi la grande sorpresa di questo Europeo, nonché una delle favorite per vincere il prossimo Mondiale".