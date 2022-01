FREITAS, Ad Astori: "Manchi veramente. Il ricordo..."

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CEROFOLINI IN USCITA: C'È LA PISTOIESE Michele Cerofolini è pronto a lasciare la Fiorentina durante questa sessione di mercato invernale. Con il ritorno in campo di Dragowski, infatti, il portiere viola ha perso il ruolo di terzo portiere e adesso potrebbe andare a cercare maggiore minutaggio altrove dopo... Michele Cerofolini è pronto a lasciare la Fiorentina durante questa sessione di mercato invernale. Con il ritorno in campo di Dragowski, infatti, il portiere viola ha perso il ruolo di terzo portiere e adesso potrebbe andare a cercare maggiore minutaggio altrove dopo... NOTIZIE DI FV VIOLA, ORA L'EUROPA È UN OBIETTIVO PIÙ CONCRETO. E SCATTA L'ORA DELLE USCITE Il mercato è iniziato solo da pochi giorni, ma la Fiorentina ha già messo a segno due colpi importantissimi, ovvero Jonathan Ikoné e Krzysztof Piatek. Se è vero che il francese avrà probabilmente bisogno di un periodo di adattamento alla... Il mercato è iniziato solo da pochi giorni, ma la Fiorentina ha già messo a segno due colpi importantissimi, ovvero Jonathan Ikoné e Krzysztof Piatek. Se è vero che il francese avrà probabilmente bisogno di un periodo di adattamento alla... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi