FOTO, Pepito Rossi era al Mazza per vedere la SPAL

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BUONE NOTIZIE: TAMPONI SQUADRA NEGATIVI Buone notizie in casa Fiorentina. Si temeva che potessero uscire ulteriori positività, dopo quella di ieri di Nico Gonzalez. Invece, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i tamponi a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, dopo la... Buone notizie in casa Fiorentina. Si temeva che potessero uscire ulteriori positività, dopo quella di ieri di Nico Gonzalez. Invece, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i tamponi a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, dopo la... NOTIZIE DI FV VIOLA, ULTIMO GIORNO IN BOLLA PER LA SQUADRA Vincenzo Italiano ha lasciato i suoi giocatori liberi per rifiatare dopo le tre gare in una settimana e ricaricare le pile in vista dell'attesa sfida con la Juve sabato prossimo. Per la squadra viola però questo è l'ultimo giorno in bolla che... Vincenzo Italiano ha lasciato i suoi giocatori liberi per rifiatare dopo le tre gare in una settimana e ricaricare le pile in vista dell'attesa sfida con la Juve sabato prossimo. Per la squadra viola però questo è l'ultimo giorno in bolla che... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi