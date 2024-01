FLACHI, La lite con Edmundo il retroscena sul Napoli

FirenzeViola.it

Ai microfoni di Radio Serie A si è così espresso l'ex viola, Francesco Flachi: "Ho sempre tifato e tifo ancora Fiorentina. Io sono cresciuto col mito di Antognoni, Baggio e Rui Costa. Il dispiacere che ho vedendo i ragazzi che alleno è pensare agli idoli con cui sono cresciuti. Io ho avuto la fortuna di avere come riferimento campioni che ci hanno permesso di capire come crescere in uno spogliatoio. Sono stati dei maestri. È un po' quello che succede al Viola Park ora. Ho detto a mio figlio che se avessi avuto l’opportunità di allenarmi in quel centro da giovane sarei stato da Pallone d’oro, perché non sarei mai uscito dal campo. Un giovane deve imparare anche solo guardando i più grandi, sono esempi. Io sono cresciuto guardando i campioni, cercando di imparare qualsiasi cosa, dal come si tirano i rigori al come si portano i parastinchi. Io volevo imitare loro, sia esteticamente sia in campo”

Che anni furono quelli a Firenze?

“Purtroppo, per me il calcio era un gioco, vissuto con leggerezza. Io ero di città, coccolato dalla gente. Avrei dovuto comprare una casa a Monte Morello, mettere una funivia e fare soltanto avanti e indietro dalla casa. La mia spensieratezza però mi aiutava anche in campo ad avere estro. Ero così, genio e sregolatezza: forse più sregolatezza a volte, non mi sono mai piaciute le mezze misure (ride, ndr). All’inizio sono stato un mese nello spogliatoio di sopra, da solo, a cambiarmi: una volta era così, c’erano delle regole e dovevo guadagnarmi il rispetto. Non mi lavavano nemmeno le cose, dovevo sempre portarle a casa. Poi mi hanno messo in spogliatoio vicino a Batistuta, che è stato un maestro di vita. Mi rimproverava tanto quando facevo qualche sciocchezza. In campo, invece, Baiano è stato un maestro. Ho cercato di rubare il più possibile da lui con gli occhi. Un aneddoto su qualche compagno? Ce ne sono tanti su Edmundo. Ci fu un Fiorentina-Roma: Trapattoni scelse di toglierlo e ci furono degli screzi nello spogliatoio. Tornati a Firenze, credevamo che il mister lo avrebbe rimproverato, invece disse: ‘ho sbagliato io!’. Non è stato solo quello, ci sono stati altri episodi. Una volta stava sbagliando tante giocate e il Trap lo riprese. Edmundo si girò verso di lui e gli disse: “vecchio, lei stia zitto, io faccio quello che voglio in campo”. Silenzio totale! In quegli anni però eravamo una grandissima squadra”.

Qual è il suo ricordo di Napoli?

“Moggi mi chiamò a Napoli, sono rimasto per tre giorni al centro sportivo. In quelle mattine mi sono goduto Maradona, lo guardavo mentre si allenava. Non capivo ancora la sua grandezza, ero troppo piccolo. Piano piano mi sono reso conto del giocatore che era: è stato un bel vedere. Ed è stato un piacere per me aver potuto mangiare insieme ai calciatori del Napoli: il giocatore giovane si deve immedesimare nei calciatori più grandi, guardare come si vestono, come si comportano. Stavo firmando con il Napoli ma poi andai alla Fiorentina, che era la mia squadra del cuore. Come spiegammo a Moggi la scelta? Dicendogli che da Firenze avevano pareggiato l’offerta, ma non era vero. Ero piccolo, mia madre non voleva che andassi via da casa e scelsi Firenze. A volte il cuore comanda”.