EX VIOLA FLACHI, GIOCATORI NON TRANQUILLI. CONTRO IL GENOA... L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha commentato così la stagione viola: "Domenica sera bastava vedere i giocatori in faccia per capire che non erano tranquilli. Tutti aspettavano il risultato di Inter-Empoli e hanno dovuto aspettare fino... L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha commentato così la stagione viola: "Domenica sera bastava vedere i giocatori in faccia per capire che non erano tranquilli. Tutti aspettavano il risultato di Inter-Empoli e hanno dovuto aspettare fino... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 Maggio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi