FERNANDEZ, Il 14/10 saluterà il calcio. Rossi e Gonzalo...

INDISCREZIONI DI FV SABIRI, ECCO LE CIFRE DEL TRASFERIMENTO ALL'AL-FAYHA Come anticipato da FirenzeViola.it la formula del trasferimento di Abdelhamid Sabiri all'Al-Fayha è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Per quanto riguarda le cifre - aggiungiamo - la Fiorentina incasserà 3 milioni nel momento in cui il... Come anticipato da FirenzeViola.it la formula del trasferimento di Abdelhamid Sabiri all'Al-Fayha è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Per quanto riguarda le cifre - aggiungiamo - la Fiorentina incasserà 3 milioni nel momento in cui il... NOTIZIE DI FV DAI DEBUTTANTI AI VETERANI: GLI IMPEGNI DEI VIOLA IN NAZIONALE Siamo giunti alla prima settimana di sosta della stagione calcistica 2023-24, in occasione della quale diversi giocatori della Fiorentina sono partiti alla volta delle proprie terre d'origini per onorare gli impegni con le rispettive rappresentative.... Siamo giunti alla prima settimana di sosta della stagione calcistica 2023-24, in occasione della quale diversi giocatori della Fiorentina sono partiti alla volta delle proprie terre d'origini per onorare gli impegni con le rispettive rappresentative.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 settembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi