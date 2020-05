F. MELO, Non andai in viola per i colpi che davo

Felipe Melo, ex centrocampista bianconero, nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di Olé, ha ammesso che tornerebbe volentieri alla Juventus per giocare con Cristiano Ronaldo: “Ci sono giocatori che fanno la differenza. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar… Poi ci sono io, Felipe Melo e i calci, una cosa che faccio molto bene. Ma non sono solo questo, eh? Sono anche stato in grado di fare assist a Robinho, per me uno dei migliori nella storia, nella Coppa del Mondo del 2010, contro i Paesi Bassi. Le persone che pensano a Felipe Melo pensano ai calci, ma io non sono solo calci. Non sono andato alla Juventus, all’Inter, alla Fiorentina, al Galatasaray, per i colpi che davo in campo. Ho vinto 15 trofei, ho anche un po’ di qualità. Se la Juve mi chiama per giocare con Cristiano, ritorno. Il Barcellona voleva De Ligt, lo ha chiamato Cristiano Ronaldo e ora è alla Juve, a 20 anni…”.