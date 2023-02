F. MELO, Grato alla Juve, ma tiferò la Fiorentina

Felipe Melo, quasi quarant'anni ma ancora in attività in Brasile con la maglia della Fluminense, è stato intervistato a pochi giorni da Juventus-Fiorentina. Il centrocampista verdeoro, che nell'estate 2009 passò proprio dai viola ai bianconeri, ha parlato così ai microfoni di Diretta.it della sfida di domenica: "Sono entrambi due club che ho nel cuore. Tiferò però Fiorentina, lì ho vissuto un anno incredibile che porterò sempre nel cuore. Amo i tifosi viola. Quando andai alla Juventus furono molto delusi, ma per me non è cambiato nulla nei loro confronti.

La Juventus sta vivendo un momento brutto per la penalizzazione. Quando ero lì ho visto sempre comportamenti seri da parte di chi lavora in società. La Juve è una società seria che fa delle cose importanti, però hanno sbagliato di nuovo…

Domenica credo che la Fiorentina abbia una buona occasione per vincere. È una squadra giovane con giocatori bravi, tra i quali lo stesso Cabral, verso il quale nutro fiducia. E poi c’è Amrabat, che ha fatto un Mondiale strepitoso ed era stato cercato dal Barcellona".

Proprio su Sofyan Amrabat, Felipe Melo ha detto: "Non mi rivedo in lui. Io a 25-26 anni ero tra i giocatori più forti nel mio ruolo e titolare nel Brasile. Ero un giocatore solido, forte e facevo anche qualche gol. Ma comunque non mi piace fare paragoni e comunque Amrabat è bravo come marcatore, difensivamente è molto forte".