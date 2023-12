EX VIOLA, Spalluto torna nel mirino del Pescara

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara per l'attacco (ri)pensa ad un ex viola: Il Messaggero riporta infatti come i biancoazzurri stiano provando a portare Samuele Spalluto, prodotto delle giovanili della Fiorentina, già corteggiato in estate, in Abruzzo. Il quotidiano scrive come il Pescara possa mettere sul piatto del Monopoli, squadra detentrice del cartellino del classe 2001 dall'estate scorsa, ovvero da quando Spalluto ha lasciato definitivamente la Fiorentina dopo anni di prestiti, il centrocampista Christian Tommasini e aggiungere anche un conguaglio.

L'ultimo scoglio per attuare lo scambio made in Lega Pro sembra essere, secondo il Messaggero, legato al convincimento dello stesso Tommasini, che dovrebbe lasciare Pescara per trasferirsi a Monopoli, traiettoria inversa rispetto a quella che dovrebbe fare Spalluto, ancora a secco questa stagione con la maglia dei pugliesi.