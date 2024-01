EX VIOLA, Saponara out anche contro l'Inter

FirenzeViola.it

Continua il periodo difficile di Riccardo Saponara: l'ex Fiorentina, trasferitosi in estate all'Hellas Verona, sta faticando a trovare spazio, tanto da giocare titolare solo una gara negli ultimi tre mesi. E Saponara non metterà minuti nelle gambe neanche domani, nel lunch match a San Siro contro l'Inter. Dopo aver infatti saltato l'ultimo match contro la Salernitana, il fantasista mancherà anche questo weekend, come possiamo vedere dall'elenco convocati pubblicato dall'Hellas. Il tecnico Marco Baroni ha convocato 25 calciatori per Inter-Hellas Verona, tra questi manca proprio Saponara. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Montipò, Perilli, Berardi

Difensori: Magnani, Cabal, Amione, Coppola, Faraoni, Doig, Tchatchoua, Terracciano

Centrocampisti: Duda, Folorunsho, Suslov, Serdar, Charlys, Hongla

Attaccanti: Henry, Djuric, Cruz, Bonazzoli, Ngonge, Mboula, Lazovic, Kallon