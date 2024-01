EX VIOLA, Pioli su Jovic: "Può fare ancora di più"

FirenzeViola.it

Nella serata di San Siro in cui il Milan ha battuto per 4-1 il Cagliari staccando il pass per gli ottavi di Coppa Italia, a brillare è Luka Jovic. Un altro ex Fiorentina come Stefano Pioli, suo attuale allenatore, ne ha parlato così a Milan Tv dopo la doppietta ai sardi: "Abbiamo lavorato tanto sulla condizione fisica, data la sua costituzione fisica, è un giocatore robusto e pesante. Ma anche dal punto di vista mentale: ha qualità a livello tecnico, per come sta dentro l'area, come gioca di sponda, deve crederci di più perché ha qualità per fare bene e ancora meglio per la squadra"