EX VIOLA, Piccini torna in Italia: lo aspetta la Samp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un fiorentino alla Sampdoria: è Cristiano Piccini, prodotto delle giovanili viola e con una presenza in prima squadra nella stagione 2010/11. L'esterno difensivo attualmente in forza al Magdeburg, formazione di seconda serie tedesca si appresta al rientro in Italia, dove ad attenderlo c'è proprio la Samp: il difensore tanto richiesto da mister Andrea Pirlo ha quindi trovato un volto, e la trattativa è ormai a un passo dalla chiusura.

Come infatti racconta SkySport, il classe 1992 è già stato congedato col club tedesco e sosterrà a breve le consuete visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto. Piccini, dopo tante esperienze all'estero, fa quindi ritorno in patria, dove ha vissuto l'ultima esperienza nella stagione 2020-2021, tra le fila dell'Atalanta, dove ha però collezionato una sola presenza in sei mesi.