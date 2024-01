EX VIOLA, Due squadre arabe per Fabio Maistro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non solo campioni di fama mondiale. Due club arabi infatti seguono con attenzione Fabio Maistro, ex centrocampista delle giovanili viola per 4 stagioni, ora in forza alla SPAL dove ha collezionato 20 presenze con un gol e cinque assist in questa stagione. Si tratta dell’Emirates, dove troverebbe un campione come Andres Iniesta, e dell’Al Wasl, dove invece gioca un altro ex viola come Haris Seferovic