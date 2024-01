ERIKSSON, Protagonista ad una cena di gala in Svezia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima uscita pubblica per Sven Goran Eriksson dopo l'annuncio del cancro che - parole dello stesso Eriksson in un'intervista qualche giorno fa - gli lascerebbe soltanto un anno di vita. Come riporta Sportmediaset, l'ex allenatore di Lazio e Fiorentina ha presenziato nella serata di gala in cui vengono premiati i migliori atleti dell'anno in Svezia. Ad introdurlo è stata la canzone "You'll Never Walk Alone", inno del Liverpool di cui il 75enne svedese ha ammesso di essere grande tifoso. Un evento che ha commosso tutti i presenti.