DRAGOWSKI, Spezia scelta migliore per me. Idolo? Boruc

Bartlomiej Dragowski, ex portiere della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Dazn questo pomeriggio ed è tornato anche sull’ultimo match di campionato. Queste le sue parole: “Mi fa piacere sentire che sono un portiere forte, ma non sono io a giudicare, è il campo. Oggi posso essere bravo e un domani posso essere scarso”

Perché proprio La Spezia?

“Conoscevo già i due direttori e c’è stata un po’ di confusione per cui il mercato mi ha portato qua. La Spezia è stata la scelta migliore per me e la mia famiglia”.



Dopo l’assist a Nzola cosa le ha detto?

“Se ne aspettava un altro. È un bravissimo ragazzo che in momenti di difficoltà ti da due mani, neanche una. Lotta, corre per la squadra. In campo è un animale. Anche fuori dal campo è un compagno fantastico”.

Sullo stadio Picco e i tifosi: “Quando ero ancora alla Fiorentina andammo a giocare al Picco e non mi aspettavo un’atmosfera del genere. È qualcosa di impressionante, pur non essendo grandissimo. La tifoseria è calda e carica la squadra, è come un giocatore in più”.

Il suo idolo da bambino?

“Artur Boruc. Anche grazie a lui ho fatto il portiere e mi ha fatto cambiare ruolo”.

Tecnica e gioco con i piedi? Che voto si dà?

“6 anche qui. Posso fare tutto bene come tutto male”.