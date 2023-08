DIAMANTI, Nico? 40 milioni per lui sono pochi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ospite sui canali di Radio Serie A, l'ex viola Alessandro Diamanti ha commentato con entusiasmo la prima uscita stagionale della Fiorentina e la scelta della società di Commisso di rifiutare l'offerta del Brentford per Nico Gonzalez: "A Genova la Fiorentina ha fatto una grande gara. C'è tanto entusiasmo ed il gruppo sta apprendendo sempre di più i dettami di Vincenzo Italiano. Il mister a sempre più fiducia nei suoi giocatori e si sta creando qualcosa di importante. Nico Gonzalez? Per me è un giocatore fondamentale, le cifre che si sono fatte sul suo conto sono importanti, ma per le quotazioni di adesso 40 milioni per l'argentino sono pochi. Per il gioco di Italiano è insostituibile

Amrabat? Dopo il Mondiale ha fatto bene anche con la Fiorentina. Credo sia un giocatore davvero forte, sopra la media. Su Jovic invece avevo alte aspettative, come la piazza di Firenze, non le ha rispettate".