FirenzeViola.it

A fine aprile ha lasciato il calcio giocato, annunciandolo con un bel video sui social. Ma Alessandro Diamanti non ha di certo detto addio al calcio in generale, anzi. Come raccolto da TMW, 'Alino' resterà in Australia, a Melbourne, e farà parte dello staff tecnico del Western United FC, la sua ultima squadra da giocatore. L'ex nazionale azzurro ha firmato un biennale.