DIAKHATE, Per l'ex viola nuova avventura alla Pistoiese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Pistoiese sta vivendo un periodo difficile dal punto di vista societario ma non rinuncia a fare mercato e proprio nelle scorse ore ha ufficializzato l'arrivo di un ex viola, il centrocampista classe 98 Abdou Diakhate. Ecco la nota ufficiale:

"L’Us Pistoiese 1921 rende noto di aver messo sotto contratto fino al termine della stagione sportiva corrente Abdou Lahad Diakhaté. Centrocampista centrale, svincolato, si tratta di un classe ’98 di origine senegalese cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e del Parma. Parma con il quale ha pure debuttato in Serie A nell’annata 2018/19, collezionando una presenza nel massimo campionato. Dopodiché, il (quasi) 25enne si è trasferito in Belgio al KSC Lokeren e successivamente in Slovenia al ND Gorica. Nella stagione 2022/23 ha fatto ritorno in Italia, accasandosi prima al Sona e poi al Paternò. Questa annata invece l’ha cominciata al Locri, con il quale è sceso in campo nel Girone I di Serie D in 17 occasioni, segnando un gol.