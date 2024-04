DI STEFANO, Decide la vittoria della Ternana al 96'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Ternana dei tanti viola in prestito ha sbancato lo Zini di Cremona in rimonta per 2-1 e sotto gli occhi di Chiara Ferragni, presente a sorpresa allo stadio della sua città. E il gol decisivo è stato proprio del viola Filippo Distefano che nel recupero, al 96', ha fatto esplodere di gioia la squadra umbra. L'attaccante aveva sostituito l'altro marcatore Favilli che aveva pareggiato dopo 4 minuti il gol del grigiorosso Tsadjout. In campo dall'inizio hanno giocato altri tre viola, i difensori Dalle Mura e Lucchesi e il centrocampista Amatucci.