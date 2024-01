DI LIVIO, Roma dietro ai viola anche per "colpa" di Mou

FirenzeViola.it

Un grande ex viola come Angelo Di Livio si è espresso sull'esonero di José Mourinho paragonando il lavoro fatto dal portoghese alla Roma a quello della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni a Tv Play:"Mourinho non è mai riuscito ad adeguarsi alla rosa che aveva, che non credo sia scarsa. Lui e il suo staff non hanno fatto un lavoro settimanale all'altezza.

Fiorentina e Bologna, che precedono la Roma in classifica, non sono migliori dei giallorossi, ma con l'allenamento quotidiano sono avanti. Poi anche sulle scelte di mercato c'è da dire che Dybala, Lukaku e Rui Patricio li ha voluti lui, così come voleva Bonucci. Non può lamentarsi per quanto fatto se la squadra l'ha voluta lui".