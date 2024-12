DI LIVIO, Juve troppi pari ma con i viola sarà durissima

FirenzeViola.it

Intervenuto a TvPlay, Angelo Di Livio, doppio ex di Juventus e Fiorentina, squadre che si sfideranno domani sera allo Stadium, ha parlato del momento di forma dei bianconeri: "Troppi pareggi per la Juve? Avrei voluto qualche sconfitta e vincere le altre. Alla Juve mancano 6-7 punti, davvero troppi pareggi quest’anno. Contro la Fiorentina sarà tostissima, è come un derby. È molto sentita da ambo le parti".