DI LIVIO, Italiano è l’allenatore giusto per il Napoli

FirenzeViola.it

Angelo Di Livio, ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di attualità, cominciando proprio dai bianconeri, sua ex squadra: "Buon collettivo, ma non fortissimo. L’anno scorso secondo me è stata un’annata positiva, nonostante tutto. Dopo Inter-Juve sono cadute le motivazioni, la squadra si è spenta. Il primo tempo di ieri non è stato bello sono arrivati anche i fischi, mentre il secondo a me è piaciuto, in particolare dopo il gol ho visto dei giocatori che si sono liberati psicologicamente. Allegri non è così scontato che se ne vada, soprattutto se dovesse vincere la Coppa Italia e raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League: gli do ancora un anno di possibilità, visto che comunque ha ancora una stagione da contratto".

Italiano è pronto? "È l’allenatore giusto per il Napoli perché riprenderebbe il filo del 4-3-3 di Spalletti. Osimhen andrà via, si ricaveranno tanti soldi che gli azzurri dovranno utilizzare sul mercato".

Un pensiero su De Rossi? "Merita la riconferma. I top allenatori è molto difficile che possano venire in Italia. La dirigenza giallorossa ha fatto una scommessa difficile che sta vincendo. Daniele si sta creando qualcosa di importante, andrebbe riconfermato a prescindere. La Roma deve essere migliorata partendo dalla riconferma di Lukaku e Dybala, che andrebbero a dare grande entusiasmo ai tifosi. Paulo è dentro al progetto. I giallorossi hanno preso Baldanzi come investimento in caso di addio con l’argentino e quindi c’è stato il pensiero di sostituire Dybala. Abraham? È un giocatore che è stato dimenticato a causa del grave infortunio che ha subito, ma resta un’ottima alternativa: deve essere pronto nel caso in cui Lukaku non dovesse essere riscattato”.