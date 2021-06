DI GENNARO, Proposta ad Antognoni tipo cacciarlo

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, oggi commentatore tv e opinionista TMW Radio, ha così parlato in diretta a Stadio Aperto delle vicende di casa Viola. Di seguito le sue dichiarazioni:

Che ne pensa di Antognoni in bilico nella Fiorentina?

"Offrirgli un ruolo diverso, che non è il suo, è come dirgli di andare via: è un cane che si morde la coda. Mi dispiace perché siamo cresciuti con lui, ho visto che a Firenze hanno messo bandiere ovunque. Non so se le bandiere oscurino qualche figura e quindi non le vogliono... Penso a Maldini, per quanti anni non è stato nel Milan? Oppure Totti ora. Lui deve andare a vedere i calciatori in giro, deve essere un supporto tecnico perché è stato giocatore a grandi livelli. Ci vorrebbe massima sinergia ma purtroppo non c'è. Poi anche su Gattuso non sappiamo ancora bene... Credo che al primo luglio potrà parlare".

Poi la querelle allenatore.

"Se non sbaglio la gente di La Spezia tra l'altro ora è un po' arrabbiata con Italiano per quanto sta succedendo... Hanno preso intanto Gonzalez, che è davvero un buon giocatore. Ci sarebbe bisogno di sette-otto nuovi almeno per come sono andate le ultime annate".