DE SILVESTRI, Rinnovo con il Bologna fino al 2023

Come comunicato sul proprio sito ufficiale, Il Bologna riinnoverà il contratto di Lorenzo De Silvestri . Il laterale destro ex-Fiorentina aveva il contratto in scadenza questa estate, ma è riuscito a trovare un accordo con la società per un prolungamento fino al 2023. Ecco il comunicato ufficiale:

"Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto nei giorni scorsi l’accordo con il difensore Lorenzo De Silvestri per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023”.