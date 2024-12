DE MAIO, Mi scelse Corvino. Sousa puntava su altri

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

L'ex difensore viola, ora al Mantova, Sebastien De Maio ha parlato così della sua esperienza in viola alla pagina Chiamarsi Bomber: “Credo che il motivo sia da ricondurre al fatto che sono stato scelto dal ds Corvino e non dall'allenatore Paulo Sousa che aveva deciso di puntare su Gonzalo e Astori. Evidentemente non ero nei suoi piani (riferito ancora a Sousa ndr) anche se penso di aver fatto bene quando ho giocato”.