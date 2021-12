DALL'INGHILTERRA, Gollini può già lasciare Tottenham

Sorpresa dall'Inghilterra: nonostante sia ben integratonello spogliatoio degli Spurs, Pierluigi Gollini potrebbe lasciare il Tottenham. Secondo quanto riporta l'emittente talkSPORT, infatti, la formazione londinese potrebbe far partire il portiere preso dall'Atalanta in estate: sarebbe, secondo la radio, proprio Antonio Conte a non esser convinto da Gollini all'interno del suo calcio.