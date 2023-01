DALBERT, L’ex Fiorentina è stato offerto al Genoa

Al termine di questa stagione l’Inter saluterà definitivamente il terzino Dalbert, quest’anno in prestito al Cagliari e attualmente infortunato al ginocchio. Come riportato da Repubblica, il club nerazzurro vorrebbe privarsene già a gennaio quando rientrerà dal prestito in Sardegna e per questo motivo lo ha offerto al Genoa. Da capire se il Grifone sia interessato al brasiliano, che nella rosa di Simone Inzaghi sarebbe un esubero. Il calicatore ha intanto quasi recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la prima parte della stagione.