D'Agostino e il retroscena viola: "Niente riscatto perché Corvino si impuntò"

Gaetano D'Agostino, ex centrocampista tra le altre anche della Fiorentina, ha raccontato la sua esperienza in viola nel corso del quarto episodio di "Destinazioni" in onda su Radio TV Serie A: "A Firenze una piazza meravigliosa. Corvino è un grande direttore e conoscitore di calcio, ma tra me e lui non scattò. Anche per qualche errore mio, però io finii la stagione da calciatore più prolifico della rosa con 5 gol".

Poi proseguendo ha risposto anche a proposito del rendimento di quella Fiorentina: "C'erano tanti giocatori a scadenza come Mutu e Montolivo e altri appena arrivati come me, Cerci e Boruc. Nello spogliatoio ognuno guardava ai propri interessi, in tanti con Prandelli avevano già toccato l'apice uscendo agli ottavi contro il Liverpool. Più di questo non riuscivano a dare".

Infine anche qualche rimpianto a tinte viola e non solo visto il mancato ritorno a Udine che gli avrebbe permesso di giocare anche in Europa: "A fine anno Corvino si impuntò e non mi riscattò. Potevo tornare a Udine, mi chiamò Guidolin dicendomi che mi avrebbe dato le chiavi del centrocampo per andare in Champions, ma rifiutai. Se avessi respirato di più, magari finivo la carriera all'Udinese fino a 35-36 anni. Io sono fatto così: o ti do tutto, oppure niente".