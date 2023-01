CUADRADO, L'Al Nassr vuole anche lui dopo CR7

INDISCREZIONI DI FV FOTO FV, ARRIVATA LA FIRMA PER IL 2005 SCUDERI Come appreso da FV, Giulio Scuderi, attaccante classe 2005 proveniente dal Trastevere, è finalmente a tutti gli effetti un giocatore dell’Under 18 viola. Il giocatore accompagnato da agente e famiglia oggi ha finalmente firmato la documentazione necessaria,... Come appreso da FV, Giulio Scuderi, attaccante classe 2005 proveniente dal Trastevere, è finalmente a tutti gli effetti un giocatore dell’Under 18 viola. Il giocatore accompagnato da agente e famiglia oggi ha finalmente firmato la documentazione necessaria,... NOTIZIE DI FV PIN A FV, VIALLI AVVERSARIO LEALE, SORRIDEVA CON GLI OCCHI "Parlare di Gianluca Vialli è facile, si parla di un grande uomo e giocatore. Da avversario lui mi chiamava Celestone, mi rispettava tanto- così Celeste Pin, ex colonna della Fiorentina dal 1982 al '91, ha ricordato a FirenzeViola.it Gianluca Vialli,... "Parlare di Gianluca Vialli è facile, si parla di un grande uomo e giocatore. Da avversario lui mi chiamava Celestone, mi rispettava tanto- così Celeste Pin, ex colonna della Fiorentina dal 1982 al '91, ha ricordato a FirenzeViola.it Gianluca Vialli,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 gennaio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi