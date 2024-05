CUADRADO, Il suo futuro è lontano dal campionato italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione di Cuadrado all'Inter non è stata sicuramente entusiasmante: l'esterno colombiano ha messo a segno solo due assist (uno dei quali contro la Fiorentina nella gara in cui i viola hanno perso 4-0 a San Siro contro l'Inter) e poche presenze in campionato. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, sarà difficile vedere Cuadrado ancora in Serie A la prossima stagione.

Sul suo futuro ci sono tre possibili scenari: alcune società arabe erano interessate a lui in passato, altrimenti c'è un possibile approdo in MLS o un ritorno in Colombia all'Independiente Medellin.