CORVINO, Vlahovic? Per qualcuno era un azzardo

Intervenuto a Tv Play, Pantaleo Corvino, attuale direttore dell'area tecnica del Lecce, è tornato a parlare di Dusan Vlahovic, acquistato da lui ai tempi della Fiorentina: "Non posso dare consigli a Dusan, era già maturo quando lo presi ed era ancora minorenne. Ora ha ancor di più la testa sulle spalle. Quando vedi un giovane come Vlahovic che viene pagato 80 milioni e pensi che tu hai rischiato, prendendoti qualche rimprovero per aver tolto uno slot da extra alla prima squadra, pagandolo un milione e mezzo, pensi che questi sono i rischi del mestiere. Poteva sembrare una mossa non coerente ma quelli come noi devono sapersi prendere i rischi".