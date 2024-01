CORRADINI, Può ritrovare Aquilani grazie a uno scambio

FirenzeViola.it

È Idrissa Touré il rinforzo in mezzo al campo che il tecnico Luca D’Angelo ha chiesto alla dirigenza dello Spezia per rinforzare un reparto che ha perso anche Zurkowski, tornato all’Empoli e subito in gol coi toscani, in questa prima metà del mercato invernale. Per arrivare al centrocampista centrale il club ligure sta cercando una contropartita tecnica, che sia gradita ad Alberto Aquilani: in un primo momento, riporta Calciospezia.it, il nome sembrava essere quello del difensore classe 2001 Laurens Serpe che ha giocato appena una gara in questa stagione con la maglia bianca, ma nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Giovanni Corradini, classe 2002 che ha disputato solo una gara in Coppa Italia.

Il centrocampista è un profilo che Aquilani conosce bene avendolo allenato nella Primavera della Fiorentina dove nella stagione 2021/22 segnò 10 reti in 31 presenze in campionato.