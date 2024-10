COMPPER, Felice di trovare i viola ma spero vinca il S.Gallo

La Fiorentina affronterà il San Gallo in Conference League incontrando anche un ex difensore che per una stagione, nel 2013-2014, ha vestito proprio la maglia viola: "Sono molto felice di affrontare la Fiorentina - ha dichiarato il membro dello staff del club svizzero Marvin Compper ai microfoni di Sky Sport - Era un onore fare parte di una squadra così forte, con nomi come Gomez, Rossi, Joaquin. Non era facile, ho giocato poco, ma ero molto contento di essere alla Fiorentina. Ho sempre un bel ricordo del Franchi e di Firenze, non dimenticherò mai la vittoria in rimonta sulla Juventus".

Perché ha scelto di ripartire dal campo e dal ruolo di allenatore?

"Sono ancora all'inizio, voglio crescere anno dopo anno e dare la mia esperienza ai giocatori, aiutandoli a migliorare".

Pensa che la Fiorentina parta da favorita domani sera?

"Sì, hanno giocato le ultime due finali, ma giochiamo in casa e vogliamo fare una bella partita cercando di prendere punti. Hanno Ikone e Sottil che sono molto forti, hanno tanta qualità e offensivamente la squadra è molto forte. Possiamo fare male in transizione".

Cosa deve temere la Fiorentina?

"Della squadra, siamo un collettivo forte e speriamo di fare bene. L'ambiente sarà caldo, da tanto si aspettava di giocare in Europa e il pubblico si farà sentire".

Prima o poi pensa di tornare a lavorare in Italia?

"Non lo so. Mi fa sempre piacere tornare e rivedere alcune persone che c'erano già quando c'ero io".

Ma alla fine, chi vincerà domani?

"Speriamo il San Gallo".