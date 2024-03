CINQUINI, Senza Barone sarà dura: spero che Rocco...

FirenzeViola.it

Intervenuto per ricordare la figura di Barone e per spiegare come adesso la Fiorentina potrà ristrutturarsi senza il suo dg, l'ex dirigente viola Oreste Cinquini ha così parlato: "La scomparsa di Barone ha colto tutti di sorpresa. Serve capire se Commisso troverà un'altra persona in grado di coprire tutte le sue mansioni ma non sarà certo semplice. Il presidente ha avuto alcuni problemi di salute e non può rimanere sempre in città, serve che qualcuno di occupi del club per lui e Joe godeva della sua piena fiducia.

Io non penso che Burdisso e Pradè possano assolvere ai compiti che svolgeva Barone, lui si occupava di tutto. Io spero che Commisso abbia già pronta una figura come quella del compianto dg".