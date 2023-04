CHIESA, Staff valuta un'artroscopia approfondita

FirenzeViola.it

L'allenamento di oggi, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà determinante per capire se Federico Chiesa sarà della partita domani sera contro l'Inter, per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Nella giornata di ieri il 7 bianconero ha lavorato con i giocatori che sono rimasti fuori col Verona e oggi proverà a forzare con la speranza che il fastidio al ginocchio possa dare una tregua. Ad ogni modo in casa Juve c'è grande attenzione in merito, tanto che per il quotidiano nello staff sta maturando l'idea di sottoporre il giocatore ad un'artroscopia approfondita se il problema dovesse continuare ad essere presente.