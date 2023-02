CHIESA, Inizia il lavoro in gruppo, poi prosegue a parte

Buone notizie per Allegri all'inizio del lavoro per la sfida di martedì sera, quando la Juventus sarà impegnata nel derby di Torino. Nel primo allenamento seguito al successo sul Nantes, Pogba e Chiesa hanno cominciato la seduta col gruppo. L'ex Fiorentina ha poi proseguito a parte con un lavoro in solitaria, per gli altri lavoro normale.